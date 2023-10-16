على ماذا اتفق سلام مع ميقاتي؟

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لفت وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، خلال لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع لجنة الشؤون الخارجية، الى أنه "مما لا شك فيه بأن الملحقين الاقتصاديين هم مجموعة من الشبان والشابات التي استثمرت بهم الدولة اللبنانية والقطاع الخاص خلال فترة ثلاث سنوات من التدريب وتطوير العلاقات مع الخارج، وان الخبرة التي اكتسبوها هي قيمة مضافة للاقتصاد والصناعة والزراعة وللبنان".

وشدد سلام، على أننا "اتفقنا في الاجتماع اليوم على إعادة تقييمهم بشكل علمي مبني على الأرقام وقد أظهرت الوزارة بتسجيل نسبة نمو بنحو 17 بالمئة مقارنة بالسنوات قبل بدء البرنامج".

وأردف "تطرقنا أيضا لعقد اجتماع بين وزارتي الاقتصاد والخارجية لدرس امكانية دمج الملحقين الاقتصاديين في وزارة الاقتصاد بالتنسيق الكامل مع وزارة الخارجية، لأن معظم الادارات التي تتعلق بالمعارض والمؤتمرات الخارجية وإدارة الاستيراد والتصدير ومديرية الملكية الفكرية والعلاقات الدولية الموجودة في وزارة الاقتصاد وهي في صلب عمل هؤلاء الملحقين".

وذكر سلام، أننا "أبدينا من جهتنا الرغبة والاهتمام الكامل بالتنسيق مع كل الوزارات المعنية من اقتصاد وصناعة وسياحة وزراعة وثقافة وكل من هو معني بهذا الموضوع لعقد جلسة تشاور على اساس اتخاذ قرار باستكمال العقود ودرس امكانية إعادة تموضعهم أو تواجدهم بشكل إقليمي أكثر من تواجدهم في البلدان نظرا للظروف التي تواجهها البلاد".