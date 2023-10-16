للبحث بعمل الملحقين الاقتصاديين...لقاء ترأسه ميقاتي

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أشار النائب فادي علامة، خلال لقاء مع رئيس مجلس الوزراء، في حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، إلى أنّ هناك شبه تأكيد على ضرورة استمرارية عمل الملحقين الاقتصاديين الذين أُبلغوا منذ أكثر من شهرين بصرفهم التعسفيّ.

وضمّ اللقاء: رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في حضور وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب وضمت النواب فادي علامة، فريد البستاني، عدنان طرابلسي، ابراهيم الموسوي، الياس الخوري، أمين شري، ناصر جابر، عناية عز الدين، ندى البستاني، الياس اسطفان. كما شارك في اللقاء رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الوزير السابق محمد شقير، ممثلا جمعية الصناعيين زياد بكداش وطلال حجازي، عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي محمد الجوزو، والمدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر.

من جهته، قال النائب فريد البستاني: "كلجنة اقتصاد نركز على حركة التصدير للملحقين الاقتصاديين الذين هم سفراء لاقتصادنا، في دول الانتشار، في العالم كله."

وتمنّى على وزير الخارجية أن يقيّم هؤلاء الملحقين حسب آدائهم.

وأعلن وزير الاقتصاد والتجارة، في حكومة تصريف الأعمال، أمين سلام الاتفاق في الاجتماع على إعادة تقييم الملحقين بشكل علمي مبني على الأرقام، موضحًا أنّ الوزارة أظهرت تسجيل نسبة نمو بنحو 17 بالمئة مقارنة بالسنوات قبل بدء البرنامج الخاص بالملحقين.

وكشف عن إمكان عقد اجتماع بين وزارتي الاقتصاد والخارجية لدرس امكانية دمج الملحقين الاقتصاديين في وزارة الاقتصاد بالتنسيق الكامل مع وزارة الخارجية، لأن معظم الادارات التي تتعلق بالمعارض والمؤتمرات الخارجية وإدارة الاستيراد والتصدير ومديرية الملكية الفكرية والعلاقات الدولية الموجودة في وزارة الاقتصاد وهي في صلب عمل هؤلاء الملحقين."