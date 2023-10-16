بيان من كركي حول "التعريفات الاستشفائية الجديدة"

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صدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطنية للضمان الاجتماعي، بيان جاء فيه: "عطفا على المذكرات الإعلامية والقرارات التي أصدرها المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي والتي قضى بموجبها زيادة التعرفات الطبية والاستشفائية اعتبارا من 1/9/2023، ونظراً لعدم إمكانية تجزئة فاتورة الاستشفاء الى مرحلة ما قبل 1/9/2023 وما بعده، أصدر المدير العام للصندوق مذكرة إعلامية حملت الرقم 720 بتاريخ 12/10/2023، قضى بموجبها توحيد قيمة التعرفات على الفاتورة الاستشفائية وفق التعرفات الجديدة المعتمدة اعتبارا من 1/9/2023 لتشمل فترة إقامة المريض كاملة اعتبارا من تاريخ دخوله المستشفى ولغاية تاريخ خروجه الواقع بعد 1/9/2023".



وتابع البيان، "أصدر المدير العام مذكّرة إعلامية حملت الرقم 721 بتاريخ 16/10/2023 قضى بموجبها تحديد قيمة ال K في كافة المعاملات الاستشفائية بما يساوي 63750 ل.ل. اعتبارا من 1/9/2023، أينما وردت وفي أي عمل طبي بما فيها أتعاب الطبيب".



وذكر، "وقد استثني من هذا الإجراء قيمة الـ K للمستشفى المخصصة في غرفة العمليات والمحددة مسبقا وفق التصنيف الخاص بكل مستشفى".