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بو حبيب يجري سلسلة اجتماعات في إطار الحملة الديبلوماسية الاستباقية الهادفة لمنع التصعيد وانزلاق الأوضاع في المنطقة إلى الأسوأ

16
OCTOBER
2023
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في إطار الحملة الديبلوماسية الاستباقية الهادفة لمنع التصعيد وانزلاق الأوضاع في المنطقة إلى الأسوأ، وبالتشاور المفتوح مع رئيس مجلس الوزراء، عقد وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب سلسلة اجتماعات حيث التقى على التوالي سفراء دول كل من:
الولايات المتحدة الاميركية دوروثي شيا ، سويسرا ماريون ويشلت ، روسيا ألكسندر روداكوف اليابان ماغوشي ماسايوكي الصين تشيان مينجيان ، فرنسا هيرفيه ماغرو، الارجنتين موريسيو أليس، وبريطانيا هاميش كاول.

وقد تم التشاور مع سفراء الدول المذكورة في آخر التطورات في غزة والجنوب حيث شدد الوزير بو حبيب على عدم رغبة لبنان في التصعيد، محذرا من عواقب الدعم اللامحدود لإسرائيل على الأمن والسلم الاقليميين ، وتجاوزاتها للقانون الدولي الإنساني وقانون الحرب من خلال قيامها بعقاب وحصار جماعي مفروض على الشعب الفلسطيني في غزة.
كما بحث الوزير بو حبيب التطورات في المنطقة في اتصالين هاتفيين مع وزيرتي خارجية اوستراليا بيني وونغ، ومملكة هولندا هانكي بروينزحيث تشاور الوزير بوحبيب معهما وتبادلا الافكار بكيفية ضبط النفس، ووقف التصعيد، وإحترام اسرائيل للقانون الدولي الانساني، حيث توافق الوزير بوحبيب مع الوزيرتين على رغبة لبنان ورغبة بلديهما بالتهدئة، وضرورة بذل مزيد من الجهود لمنع انزلاق الأمور في المنطقة إلى ما لا تحمد عقباه.

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