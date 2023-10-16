التيار الوطني الحرّ في المملكة المتحدة-لندن أقام قداساً احتفالياً بمناسبة ذكرى ١٣ تشرين في كنيسة سيدة لبنان

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أقام التيار الوطني الحرّ في المملكة المتحدة-لندن قداساً احتفالياً بمناسبة ذكرى ١٣ تشرين في كنيسة سيدة لبنان. وشارك في القداس المستشار مروان فرنسيس ممثلً سفير لبنان في المملكة المتحدة رامي مرتضى والملحق الاقتصادي في السفارة اللبنانية السيد رالف نعمة، ومنسق "التيار" في المملكة المتحدة السيد أمين الخوري ممثلاً رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل و حسين خليل مسؤول حركة أمل في المملكة، جورج مهنا ممثلاً حزب الكتائب، داني قزحيا مسؤول حزب الاحرار في المملكة، أدونيس قباني ممثلاً الحزب السوري القومي الاجتماعي مع أعضاء التيار ومشاركة ابناء الجالية. وترأس القداس الأب أنطوان الأشقر وتمحورت عظته عن معاني الشهادة في سبيل الحرية والسيادة والاستقلال والصلاة للشهداء والمفقودين من العسكريين والأبوين ألبير شرفان وسليمان ابي خليل. وكان لقاء في باحة الكنيسة مع الجالية تخللها إلقاء النشيد الوطني اللبناني مع رفع أعلام لبنان والجيش اللبناني، وبعدها غداء لاعضاء التيار في مطعم بالميرا اللبناني حيث القى منسق التيار كلمة من وحي المناسبة.