قداس إلهي في ساو باولو في البرازيل على نية شهداء ١٣ تشرين

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نهار الأحد الواقع بتاريخ 15/10/2023، أقام التيار الوطني الحر، في مدينة ساو باولو البرازيل، قداسا الهيا لراحة نفس شهداء ١٣ تشرين ١٩٩٠، وشهداء الجيش اللبناني الذين سقطوا في ذلك التاريخ، وجرى الاحتفال بالذبيحة الالهية في كنيسة سيدة لبنان في ساو باولو، برعاية المطران ادغار ماضي.

حضر الاحتفال منسق البرازيل في التيار الوطني الحر السيد ملحم حداد ممثلا رئيس التيار سعادة النائب جبران باسيل، وشارك في القداس أعضاء التيار الوطني الحر وعائلاتهم، كما حضره فعاليات سياسية وحزبية، إضافة إلى ابناء الرعية.

رحم الله الشهداء الأبطال، وحمى لبنان من كل ضيم.