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قداس إلهي في اوتاوا بمناسبة ذكرى 13 تشرين

16
OCTOBER
2023
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في ذكرى ١٣ تشرين الاليمة ووفاء لدم شهداء الجيش اللبناني والمدنيين الأبرار .
 
 اقيم في العاصمة الكندية اوتاوا وبدعوة من هيئة كولكو اوتاوا في  التيار الوطني الحر    قداس احتفالي للمناسبة . 
 
في كنيسة مار شربل المارونية احتشد المؤمنون للصلاة  ترأس القداس الأب هنري عماد وعاونه الأب جورج مفلح .
 
تقدم الحضور القنصل العام في السفارة اللبنانية كامل الشيخ علي ممثلا سعادة السفير فادي زيادة  ، المنسق العام لكندا المهندس جهاد داود  ممثلا رئيس الحزب  النائب المهندس جبران باسيل ، منسق هيئة كولكو اوتاوا  السيد طوني عون ممثلا مسؤول قطاع الانتشار النقيب ايلي حنا ، عضو المجلس الوطني المهندس شربل مطر  ، ورئيسة لجنة شؤون  المراة في كولكو اوتاوا السيدة ميشلين الأبيض ،
 
المنسق العام السابق السيد روبير حنا 
 
بالاضافة الى العميد المتقاعد جوزيف القزي  ، والكولونيل جورج الشعار وعدد  من المحازبين والمناصرين وأبناء الجالية .
 
وقدمت سيدات التيار النوايا التي جاء فيها : 
 
‏١- ‎في ذكرى 13 تشرين ، ننحني إجلالاً وإكراماً أمام تضحيات الشهداء الأبرار الذين سقطوا في ذلك اليوم من عسكريين ، مدنيين و رهبان، و بخشوع نرفع الصلوات إلى الله طالبين منه أن يُسكن أرواحهم الطاهرة ويلهم ذويهم الصبر والسلوان. كما نصلي من أجل عودة السلام والطمأنينة إلى ربوع الوطن  و من أجل انتصار الحق وهزيمة الباطل
 
‏‎٢- نذكر اليوم شهداء جيشِنا الباسل وكل المدنيين الذين رووا أرزة بلادهم بالدم الزكي وهم من ماتوا لِنحيا حتى لا تَبيتْ على وَجَع كرامة الوطن  . 
 
‏‎٣- نصلّي على نية من أُعطيَ لهم الحُكم في بلدنا لبنان وكندا  حتّى يكونوا أُمناء  ويعملون بالوكالة التي أُعطيت لهم من رب السماء ليُعطونا الأمن  والرعاية والعدل والأستقرار  .
 
بعد القداس وتكريما للشهداء تم وضع اكليل زهر  امام تمثال العذراء على مدخل الكنيسة  .
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