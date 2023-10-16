قداس إلهي في اوتاوا بمناسبة ذكرى 13 تشرين

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في ذكرى ١٣ تشرين الاليمة ووفاء لدم شهداء الجيش اللبناني والمدنيين الأبرار .

اقيم في العاصمة الكندية اوتاوا وبدعوة من هيئة كولكو اوتاوا في التيار الوطني الحر قداس احتفالي للمناسبة .

في كنيسة مار شربل المارونية احتشد المؤمنون للصلاة ترأس القداس الأب هنري عماد وعاونه الأب جورج مفلح .

تقدم الحضور القنصل العام في السفارة اللبنانية كامل الشيخ علي ممثلا سعادة السفير فادي زيادة ، المنسق العام لكندا المهندس جهاد داود ممثلا رئيس الحزب النائب المهندس جبران باسيل ، منسق هيئة كولكو اوتاوا السيد طوني عون ممثلا مسؤول قطاع الانتشار النقيب ايلي حنا ، عضو المجلس الوطني المهندس شربل مطر ، ورئيسة لجنة شؤون المراة في كولكو اوتاوا السيدة ميشلين الأبيض ،

المنسق العام السابق السيد روبير حنا

بالاضافة الى العميد المتقاعد جوزيف القزي ، والكولونيل جورج الشعار وعدد من المحازبين والمناصرين وأبناء الجالية .

وقدمت سيدات التيار النوايا التي جاء فيها :

‏١- ‎في ذكرى 13 تشرين ، ننحني إجلالاً وإكراماً أمام تضحيات الشهداء الأبرار الذين سقطوا في ذلك اليوم من عسكريين ، مدنيين و رهبان، و بخشوع نرفع الصلوات إلى الله طالبين منه أن يُسكن أرواحهم الطاهرة ويلهم ذويهم الصبر والسلوان. كما نصلي من أجل عودة السلام والطمأنينة إلى ربوع الوطن و من أجل انتصار الحق وهزيمة الباطل

‏‎٢- نذكر اليوم شهداء جيشِنا الباسل وكل المدنيين الذين رووا أرزة بلادهم بالدم الزكي وهم من ماتوا لِنحيا حتى لا تَبيتْ على وَجَع كرامة الوطن .

‏‎٣- نصلّي على نية من أُعطيَ لهم الحُكم في بلدنا لبنان وكندا حتّى يكونوا أُمناء ويعملون بالوكالة التي أُعطيت لهم من رب السماء ليُعطونا الأمن والرعاية والعدل والأستقرار .

بعد القداس وتكريما للشهداء تم وضع اكليل زهر امام تمثال العذراء على مدخل الكنيسة .