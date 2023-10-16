حجار يجتمع بمصابي الحرب في الجيش اللبناني..

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كتب وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار عبر منصة إكس وقال: "لقد قمت خلال عطلة نهاية الأسبوع بزيارة لمنطقتي القبيات وعندقت في عكار تخلّلها عدد من اللقاءات. فإجتمعت بمصابي الحرب في الجيش اللبناني بحضور رئيس كاريتاس لبنان الأب ميشال عبّود بالإضافة إلى لقاءٍ مع الجمعيات الناشطة في المنطقة مثل فرسان مالطا، جمعيّة مار منصور، كاريتاس وغيرها. كما عقدت حلقةً حواريّة مع القيّمين على "جمعيّة تدبير" بحضور بعضٍ من أهالي المنطقة وزرت مركز الخدمات الإنمائيّة التابع للوزارة في عندقت بهدف تفعيل دوره من ناحية تقديم الخدمات الأساسية. كذلك، زرت خلال تواجدي في المنطقة دار المسنين التابع لكاريتاس، مستشفى القبيات والنائبين جيمي جبّور وأسعد درغام. أما محطّتي الأخيرة، فكانت في شدرا، حيث زرت المستوصف التابع للوزارة."