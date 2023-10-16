وقْف مؤقت لإطلاق النار اليوم لإدخال المساعدات إلى غزة وخروج الأجانب.. غارات مكثفة على القطاع ليلاً!

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أفاد إعلام العدو بأن وقفاً لإطلاق النار مدة خمس ساعات سيدخل حيز التنفيذ في قطاع غزة بدءاً من التاسعة من صباح اليوم.

شبكة "إيه بي سي" الأميركية نقلت عن مصدر أمني أنه جرى التوصل إلى اتفاق لفتح معبر رفح الحدودي جنوبي غزة اليوم لدخول الأجانب ومزدوجي الجنسية إلى مصر إضافة إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وسائل إعلام فلسطينية أفادت بأن نحو مئة شاحنة تحمل ألف طن من المساعدات الإنسانية تنتظر دخول مصر إلى قطاع غزة.

وفي تصريح لافت، قال الرئيس الأميركي جو بايدن في حديث إلى شبكة "سي بي إس": إنه من الخطأ أن تحتل إسرائيل قطاعَ غزة مرة أخرى، مضيفاً: أن واثق بأن إسرائيل ستتصرف وفقاً لقوانين الحرب وأن الأبرياء في غزة سيحصلون على الدواء والغذاء على حد قوله.

يأتي ذلك على وقع تكثيف طيران الاحتلال الصهيوني غاراته ليلاً على مناطق متفرقة من القطاع لا سيما خان يونس وحي الزيتون جنوبَه وحيِّ الشجاعية شرقَه ومناطقَ شمالَ غربي غزة.

وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت ارتفاع عدد شهداء العدوان الصهيوني إلى ألفين وستمئةٍ وسبعين والجرحى إلى تسعة آلاف وستمئة.

بدوره، أعلن الدفاع المدني الفلسطيني في غزة أن أكثر من ألف شخص مفقودون تحت أنقاض المباني التي دمرتها غارات الاحتلال.

وسائل إعلام عبرية أشارت إلى تدمير عشرة آلاف وخمسمئة وحدة سكنية جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد الأسير المحرر "معين دامو" رصاص قوات العدو في مخيم عقبة جبر جنوب أريحا .

الى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم احياء عدة في رام الله ونابلس والبيرة.