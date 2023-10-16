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حركة ديبلوماسية ناشطة في بيروت..

16
OCTOBER
2023
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تشهد بيروت اليوم حركة ديبلوماسية ناشطة تستهلّها وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الآتية بعد الظهر من القاهرة وتل أبيب على ان يصل غداً وزير الخارجية التركي حقان فيدان.

وستلتقي كولونا على التوالي ابتداء من الرابعة بعد ظهر اليوم، كلّاً من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب، وربما كان لها لقاء مع قائد الجيش العماد جوزف عون. وكشفت مصادر مطلعة عن ترتيبات سرية جرت لاحتمال عقد لقاءات سياسية وديبلوماسية عَدا عن لقاء محتمل مع قيادة :حزب الله»، لكنّ اي مصدر لم يشأ تأكيد هذا الامر او نفيه.

ونقلت مصادر ديبلوماسية فرنسية عن كبار المسؤولين في بيروت ان فرنسا صممت منذ اللحظة الاولى لاندلاع حرب غزة على دعوة «حزب الله» إلى البقاء في منأى عن النزاع الدائر في إسرائيل» وهو ما ستترجمه كولونا اليوم.

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