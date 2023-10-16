موفد صينيّ إلى المنطقة

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

ردا على معلومات تتحدث عن زيارة للمبعوث الخاص للحكومة الصينية الى الشرق الأوسط تشاي جون للمنطقة هذا الأسبوع، للدفع «إلى وقف لإطلاق النار بين «حماس» وإسرائيل وتشجيع إجراء محادثات سلام»، قالت مصادر ديبلوماسية لبنانية ان لا علم لها بزيارة جون للبنان. لكن مصادر ديبلوماسية عربية قالت باحتمال أن يزور بعض عواصم المنطقة لمتابعة ما حققه الاتفاق الذي رعته الصين بين المملكة العربية السعودية وإيران وما يعوقه من صعوبات كانت متوقعة، لكنّ حرب غزة أعادت طرح كثير من القضايا التي رفعت من نسبتها امام استكمال تنفيذ بعض الخطوات المقررة.

وقالت قناة «سي. سي. تي. في» الصينية، في تقرير مصوّر نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي الأحد، إن تشاي «سيزور الشرق الأوسط الأسبوع المقبل للتنسيق مع مختلف الأطراف من أجل وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وانعاش الوضع وتعزيز محادثات السلام».