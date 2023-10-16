عناوين الصحف ليوم الأثنين 16 تشرين الأول 2023

الأخبار: هاجس العدو: إشتعال الجبهات
الديار: ضغوط دوليّة على «إسرائيل» لوقف المجازر ضدّ المدنيين في غزة
تسخين الجبهة اللبنانيّة الجنوبيّة... رسالة ناريّة لـ«تل أبيب»
وزير الحرب «الإسرائيلي» يُقرّ: لا مصلحة لنا بحرب مع لبنان
نداء الوطن: إشتباكات الجنوب تهشّم "الخط الأزرق"... عبد اللهيان: "اليد على الزناد"
البناء: نتنياهو يهرب من العملية البرية إلى مشروع الترانسفير فتستنفر مصر والأردن / عبد اللهيان ينقل تحذيرات نصر الله إلى الدوحة: توقّف القتل أو الحرب الكبرى/ المقاومة ترفع وتيرة العمليات عبر الحدود وتوقع قتلى وإصابات في جيش الاحتلال/
اللواء: جبهة الجنوب تقلق الغرب.. والإليزيه يطلب تدخل إيران
غالانت يدعو حزب الله لإبتعاد متبادل عن الحرب.. والمقاومة تحتفظ بورقة المشاركة
الجمهورية: الجنوب: صمود قواعد الإشتباك
النهار: "يوم صاروخي" عبر الحدود: عند مشارف "الجبهة"... ماكرون يُحذّر رئيسي من توسيع الحرب نحو لبنان
?l'orient le jour: Nasrallah et/ou Khamenei : qui décide de l’entrée en guerre du Hezbollah