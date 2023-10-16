عناوين الصحف ليوم الأثنين 16 تشرين الأول 2023

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الأخبار: هاجس العدو: إشتعال الجبهات

الديار: ضغوط دوليّة على «إسرائيل» لوقف المجازر ضدّ المدنيين في غزة

تسخين الجبهة اللبنانيّة الجنوبيّة... رسالة ناريّة لـ«تل أبيب»

وزير الحرب «الإسرائيلي» يُقرّ: لا مصلحة لنا بحرب مع لبنان





نداء الوطن: إشتباكات الجنوب تهشّم "الخط الأزرق"... عبد اللهيان: "اليد على الزناد"



البناء: نتنياهو يهرب من العملية البرية إلى مشروع الترانسفير فتستنفر مصر والأردن / عبد اللهيان ينقل تحذيرات نصر الله إلى الدوحة: توقّف القتل أو الحرب الكبرى/ المقاومة ترفع وتيرة العمليات عبر الحدود وتوقع قتلى وإصابات في جيش الاحتلال/

اللواء: جبهة الجنوب تقلق الغرب.. والإليزيه يطلب تدخل إيران

غالانت يدعو حزب الله لإبتعاد متبادل عن الحرب.. والمقاومة تحتفظ بورقة المشاركة



الجمهورية: الجنوب: صمود قواعد الإشتباك



النهار: "يوم صاروخي" عبر الحدود: عند مشارف "الجبهة"... ماكرون يُحذّر رئيسي من توسيع الحرب نحو لبنان





?l'orient le jour: Nasrallah et/ou Khamenei : qui décide de l’entrée en guerre du Hezbollah