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حزب الله غير معني بتقديم ضمانات لأي جهة كانت بأنه لن يدخل الحرب

16
OCTOBER
2023
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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

شدّدت مصادر المقاومة لـ”البناء” الى أن حزب الله غير معني بتقديم ضمانات لأي جهة كانت بأنه لن يدخل الحرب بشكل موسّع، مشيرة الى أن “على كيان العدو أن يبقى قلقاً لأن المقاومة مستمرة باستهداف مواقعه على كامل الحدود مع فلسطين المحتلة، وقد توسع أهدافها في أي وقت تراه مناسباً، ولا تخشى قرقعة طبول الحرب التي يطلقها رئيس حكومة الاحتلال ولا أصوات المدمرات وحاملات الطائرات الأميركية التي ستكون أحد أهداف المقاومة في أي حرب واسعة في الأيام المقبلة”،

وحذّرت المصادر من أن تمادي قوات الاحتلال في قطاع غزة من غير المضمون بقاء الوضع الحالي على حاله، وقد تبدأ المفاجآت بالظهور تدريجياً ومن جبهات متعددة لم يتحسّب لها الاحتلال يوماً كما حصل فجر السابع من تشرين. وختمت المصادر بالتأكيد بأن “لا ضمانات بأن تبقى جبهة الجنوب على هذا المستوى من التوتر، وكل الاحتمالات واردة”.

البناء
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