حزب الله شيع الشهيد علاء الدين في سحمر...حمادة: النصر قاب قوسين او ادنى

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شيع “حزب الله” في بلدة سحمر وجماهير المقاومة جثمان الشهيد علي يوسف علاء الدين. وقدمت الحشود التي استقبلت النعش من بلدات البقاع الغربي والأوسط وراشيا، تقدمهم عضوا كتلة “الوفاء للمقاومة” النائبان علي فياض وإيهاب حمادة وعضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قبلان قبلان ومسؤول “حزب الله” في منطقة جبل عامل الثانية علي ضعون ولفيف من العلماء وفاعليات وأهالي المنطقة.



وقال شقيق الشهيد: “نعاهدك يا والدي ويا أخي أن نسير على هذا الدرب وأن نحفظ الوصية بعيوننا، المقاومة الإسلامية خط أحمر وسلاح شهدائنا خط أحمر، نحفظه بدمائنا”.

وتقدم موكب التشييع الفرق الموسيقية التابعة لكشافة الإمام المهدي، وحُمل النعش على أكف رفاق الدرب وثلة من المجاهدين لتجوب مسيرة حاشدة شوارع البلدة باتجاه الساحة العامة، وقد رفعت الأعلام الفلسطينية إلى جانب العلم اللبناني والمقاومة.

وأكد النائب حمادة أن “الرد من المقاومة سيكون بدل الصاع صاعين”. وقال: “إن هذه الأمة التي يكون فيها الآباء شهداء والأبناء شهداء وما نراه على مستوى الساحة الفلسطينية في غزة، لا يمكن لأحد أن يهزمها. إن النصر قاب قوسين أو أدنى، فإن إسرائيل سقطت كما أسس سيد شهداء المقاومة السيد عباس الموسوي، وهي أيضا وأيضا أوهن من بيت العنكبوت”.

بعدها، أدى إمام البلدة القاضي الشيخ أسد الله الحرشي الصلاة على الجثمان الطاهر، ليوارى بعدها في ثرى جبانة البلدة.