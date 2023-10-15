living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حزب الله شيع الشهيد علاء الدين في سحمر...حمادة: النصر قاب قوسين او ادنى

15
OCTOBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

شيع “حزب الله” في بلدة سحمر وجماهير المقاومة جثمان الشهيد علي يوسف علاء الدين. وقدمت الحشود التي استقبلت النعش من بلدات البقاع الغربي والأوسط وراشيا، تقدمهم عضوا كتلة “الوفاء للمقاومة” النائبان علي فياض وإيهاب حمادة وعضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قبلان قبلان ومسؤول “حزب الله” في منطقة جبل عامل الثانية علي ضعون ولفيف من العلماء وفاعليات وأهالي المنطقة.


وقال شقيق الشهيد: “نعاهدك يا والدي ويا أخي أن نسير على هذا الدرب وأن نحفظ الوصية بعيوننا، المقاومة الإسلامية خط أحمر وسلاح شهدائنا خط أحمر، نحفظه بدمائنا”.

وتقدم موكب التشييع الفرق الموسيقية التابعة لكشافة الإمام المهدي، وحُمل النعش على أكف رفاق الدرب وثلة من المجاهدين لتجوب مسيرة حاشدة شوارع البلدة باتجاه الساحة العامة، وقد رفعت الأعلام الفلسطينية إلى جانب العلم اللبناني والمقاومة.

وأكد النائب حمادة أن “الرد من المقاومة سيكون بدل الصاع صاعين”. وقال: “إن هذه الأمة التي يكون فيها الآباء شهداء والأبناء شهداء وما نراه على مستوى الساحة الفلسطينية في غزة، لا يمكن لأحد أن يهزمها. إن النصر قاب قوسين أو أدنى، فإن إسرائيل سقطت كما أسس سيد شهداء المقاومة السيد عباس الموسوي، وهي أيضا وأيضا أوهن من بيت العنكبوت”.

بعدها، أدى إمام البلدة القاضي الشيخ أسد الله الحرشي الصلاة على الجثمان الطاهر، ليوارى بعدها في ثرى جبانة البلدة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   