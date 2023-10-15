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برق ورعد ورياح.. إليكم طقس الأيام المقبلة!

15
OCTOBER
2023
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توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية، ان يكون الطقس غدا غائما جزئيًا الى غائم أحيانًا وضباب كثيف أحياناً على المرتفعات خاصة خلال الفترة الصباحية دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة والتي تكون غزيرة ومصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة فترة قبل الظهر مع امكانية تشكل السيول، تخف حدة الأمطار بدءا من بعد الظهر مع حدوث انفراجات واسعة خلال الفترة المسائية.


الحال العامة: منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً متمركز حالياً فوق تركيا ويقترب نحو الحوض الشرقي للمتوسط ولبنان يؤدي الى تساقط أمطار غزيرة أحيانًا ، رياح ناشطة وانخفاض بدرجات الحرارة حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية ويستمر حتى بعد ظهر يوم غد الأثنين حيث ينحسر تدريجيا ويبقى الطقس متقلباً حتى ظهر يوم الخميس المقبل حيث يستقر وتعود درجات الحرارة للارتفاع اعتباراً من يوم الجمعة.

الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم الأحد: غائم إجمالاً مع ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معها الرؤية، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس بحيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا ومصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تلامس سرعتها الـ50 كم/س خاصة شمال البلاد اعتباراً من بعد الظهر، وامكانية تشكّل السيول في بعض المناطق مع احتمال تساقط حبات من البرد بشكل متفرق.

الإثنين: غائم جزئيًا الى غائم أحيانًا وضباب كثيف أحياناً على المرتفعات خاصة خلال الفترة الصباحية دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة والتي تكون غزيرة ومصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة فترة قبل الظهر مع امكانية تشكّل السيول، تخفّ حدة الأمطار بدءًا من بعد الظهر مع حدوث انفراجات واسعة خلال الفترة المسائية.

الثلاثاء: غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة واحتمال تساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة أحياناً فترة قبل الظهر خاصة شمال وجنوب البلاد.

والأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات، يتحول تدريجياً اعتباراً من المساء الى غائم وتتساقط أمطار متفرقة أحياناً خاصة في المناطق الشمالية والجنوبية.

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