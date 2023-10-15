الرئيس عون والوزير باسيل يزوران دير القلعة.. صلاة لراحة أنفس شهداء ١٣ تشرين!

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قام الرئيس العماد ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بزيارة الى دير القلعة في بيت مري حيث وضعا اكاليلا من الغار على نية الأبوين سليمان ابي خليل والبير شرفان الذين استشهدا في ١٣ تشرين .

استقبل الرئيس عون والوزير باسيل رئيس دير القلعة الاب بشارة إيليا والآباء شربل ابو عبود وبطرس عازار، بعدها انتقل الجميع الى كنيسة الدير حيث أقيمت الصلاة لراحة أنفس شهداء ١٣ تشرين، وقام بعدها الرئيس عون والنائب باسيل بالتوقيع على سجل الدير.

هذا ورافق الرئيس عون والوزير باسيل في الزيارة الوزير السابق بيار رفول، السيدة ناديا الشامي، السيدة شانتال باسيل والسيدتان ميراي عون هاشم وكلودين عون اضافة الى نائب رئيس التيار للشؤون الادارية غسان خوري.