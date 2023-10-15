هيئة كولكو تورونتو في التيار الوطني الحر أحيت ذكرى ١٣ تشرين

A + A -

بمناسبة ١٣ تشرين ١٩٩٠ احيت هيئة كولكو تورونتو في التيار الوطني الحر قداسًا على نية الشهداء الأبرار الذين سقطوا في ذلك اليوم من عسكريين ومدنيين ورهبان في كنيسة سيدة لبنان - تورونتو و قد احتفل في الذبيحة الالهية الاب وليد خوري بحضور منسق هيئة تورونتو السيد وليد حداد ممثلا رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل و الذي القى كلمة نقل فيها تحيات رئيس الحزب و ركز على معنى و أهمية هذه المناسبة ، و نائب المنسق السيد انطوني الجلبوط ممثلا منسق قطاع الانتشار النقيب ايلي حنا.

كما حضر القداس الهيئة المحلية لتورونتو و عدد من الملتزمين و المناصرين في المدينة.

تلا القداس اللهي لقاء في صالة الكنيسة .