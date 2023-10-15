وديع عقل: "ما في غاز بلبنان"، هو مزيج من التفاهة وسوء النية

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تعليقا على المعلومات المتداولة حول عدم وجود الغاز في لبنان، كتب عضو المكتب السياسي للتيار الوطني الحر، المحامي وديع عقل عبر منصة "ْْْْX" التالي: إشاعة أخبار "ما في غاز بلبنان"، هو مزيج من التفاهة وسوء النية و"نكاية أغبياء".

الشعبوية نقيض العلم‼️

بينما الحقيقة أن استكشاف النفط والغاز هو مسار علمي-تقني ينطلق من دراسات ومسح مروراً بحفر عدد من الآبار الإستكشافية ثم دراسات تقييمية وصولاً الى الاستخراج. يقود الأعمال متخصصين درسوا وعملوا لسنواتٍ طويلة في هذا المجال.

إن أقرب مثال الى ما يجري في لبنان، هو "حقل Tamar" في إسرائيل.

حيث بدأت المحاولات في العام ٢٠٠٠ ولم تصل إلى نتيجة حاسمة!

حتى سنة ٢٠٠٩ يوم تم تأكيد اكتشاف حقل ضخم بسعة 10TCF وهو ثاني أكبر حقل في فلسطين بعمق ٤٩٠٠ متر.

والمثال يتكرر في أكثر من دولة، ومنها مصر وحقل غاز ظهر...

إحذروا الأخبار الكاذبة التي لا تخدم مصلحة وطنكم!

احذروا "الأغبياء" المتربعين على كراسي الحقد والإجرام منذ الحرب!

احذروا "المنافقين" لأنهم يدرون ماذا يفعلون "بكم" وبمستقبل أولادكم.

للتذكير: منذ سنة ٢٠١٠، وبعد إطلاق الوزير جبران باسيل الأعمال التحضيرية والعملية لإستكشاف الغاز اللبناني، بدأت العرقلات بشكلٍ ممنهج وعلى أكثر من صعيد..."