living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كرامي لـ"الديار": نحن في قلب المعركة... وجاهزون لإستقبال نازحي الجنوب

15
OCTOBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الديار: علي ضاحي-

حسم "اللقاء النيابي" للنواب السنة في دار الفتوى امس برعاية ودعوة وحضور مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، كل اللغط الذي اثاره "التردد" السني الرسمي والديني وحتى بعض النواب والسياسيين المقربين من السعودية، وفي إعطاء مواقف حاسمة إزاء ما يجري في غزة.


وإذا كان الوجدان السني وتاريخياً هو مع فلسطين والمقاومة الفلسطينية منذ نشأتها وداعمة لها واول المناصرين لها، فإن الارباك الذي ظهر في مواقف الرياض اثّر بشكل مباشر على الهيئات الدينية والسياسية والجمعيات المقربة من السعودية وبدت في "حيرة" من امرها بعد الايعاز السعودي بالتريث وانتظار المواقف الرسمي لقصر اليمامة.

 

وتكشف اوساط سنية واسعة الإطلاع لـ"الديار" ان دعوة المفتي للقاء النيابي السني تمت على عجل امس الاول وتم تلبيتها امس من قبل 18 نائبا، وقد غاب عنها 4 نواب بعذر بسبب السفر(محمد سليمان موجود في الصين) والمرض اذ خضع محمد يحيى لعملية جراحية في القلب) بينما لم تعرف اسباب غياب الآخرين رغم ان حليمة القعقور تغيب بشكل دائم عن لقاءات دار الفتوى.

 

وتؤكد الاوساط ان من شأن هذه الدعوة ان تخفف من التردد السني عند حلفاء الرياض وخصوصاً في صف الهيئات الدينية التي لم تتجاوب مع الحراك الشعبي الفلسطيني واللبناني في اليومين الماضيين الا بشكل حذر، حيث إشترط مشايخ سنة ان يتضامنوا في مناطقهم وان يلاقوا التظاهرات امام مساجد مناطقهم وان لا يسيروا الى مناطق اخرى!


وعن حيثيات لقاء دار الفتوى، يكشف عضو تكتل "التوافق الوطني" النائب فيصل كرامي لـ"الديار" ان اللقاء يأتي ليؤكد التضامن السني مع غزة ولبنان، وان السنة في لبنان ليسوا على الحياد في معركة وجودية تستهدف غزة ولبنان.


ويؤكد كرامي ان لبنان في قلب العاصفة والمعركة، ومنذ اقرار الـ1701 لم تتوقف الاعتداءات والخروقات الصهيونية ومنذ السبت الماضي وبداية عملية "طوفان الاقصى"، ولم تتوقف الاعتداءات والقصف المعادي يومياً والمقاومة ترد بدورها.

 

ويرى كرامي ان المدفع الصهيوني، والذي يدك غزة ويرتكب المجازر سيتحول الى لبنان فور انتهائه، لذلك يجب تفويت الفرصة عليه بالجهوزية والتصدي له وبالوقوف الى جانب المقاومة والشعب اللبناني، وكذلك بالوحدة والوقوف صفاً واحداً ونحن كسنة موحدين وصفاً واحداً مع كل اللبنانيين ولن نوفر فرصة للقيام بواجباتنا تجاه اخواننا اللبنانيين.

 

ويكشف كرامي عبر "الديار" عن الجهوزية الكاملة في طرابلس، وفي مؤسساته ومرافق حيوية وخدماتية لإستقبال اهالي الجنوب والنازحين، اذا ما تطورات الامور نحو الأسوأ.

 

ويضيف كرامي: بيوتنا ايضاً مفتوحة لأهلنا في الجنوب.

الديار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   