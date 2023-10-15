عناوين الصحف ليوم الأحد 15 تشرين الأول 2023

A + A -

الديار: المنطقة على فوهة كل الاحتمالات وحزب الله يضرب 6 مواقع عسكرية للعدو

واشنطن تفشل في سياسة الاساطيل لتغطية تهجير الفلسطينيين من غزة الى سيناء

تحذير ايراني: اليوم فرصة للحل وغداً سيفوت الاوان... والسعودية تعلّق محادثات التطبيع

النهار: التصعيد الميداني جنوباً على وتيرة "مقدّمات" الحرب؟

الأنباء الكويتية: وزير الخارجية الإيراني أكد أن إعلان «ساعة الصفر بيد المقاومة» .. ومقتل مدنيين اثنين في قصف إسرائيلي على شبعا

زيارة عبداللهيان.. تشديد على عدم فتح جبهة الجنوب والتصعيد بين حزب الله وإسرائيل يثير المخاوف

الشرق الأوسط السعودية: غزة... مليون نازح وشبح تدخل برّي

السعودية تبلغ أميركا ضرورة الوقف الفوري للنار ورفع الحصار > مصر تشترط لخروج الأجانب من غزة إدخال المساعدات > قصف متبادل بين إسرائيل و«حزب الله» تغطية شاملة داخل



الوطن السورية: العدو مستمر بارتكاب المجازر وتحرك دولي وإقليمي متواصل لوقف الإبادة الجماعية … «طوفان الأقصى» يدخل أسبوعه الثاني والمقاومة تواصل قصف المستوطنات