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«طوفان الأقصى» يدخل أسبوعه الثاني والمقاومة تواصل قصف المستوطنات

15
OCTOBER
2023
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الوطن السورية: دخل «طوفان الأقصى» أسبوعه الثاني على وقع ثبات مقاومته وارتكاب العدو المزيد من المجازر مستهدفاً أطفال ونساء وشيوخ غزة، وبات عداد الشهداء يرتفع لحظة بلحظة وسط مذابح وحصار لم يشهد له التاريخ بتغطية غربية وأميركية تحديداً.

 

المقاومة الفلسطينية من جهتها واصلت إعلان ثباتها بالوقوف ضد جبروت الاحتلال وقصفت المستوطنات الإسرائيلية وأطلقت رشقات صاروخية باتجاه تل أبيب، ودوّت صفارات الإنذار في السّهل الداخلي، الذي يضمّ اللد والرملة، في اليوم الثامن للملحمة.

 

وأفادت وسائل إعلام العدو بمقتل مستوطن وإصابة 12 آخرين من جراء القصف الصاروخي من غزة، خلال يوم أمس.

 

وقصفت «سرايا القدس» مدينة عسقلان المحتلة ومستوطنتي «سديروت» و«زيكيم» برشقة صاروخية، وأعلنت أيضاً أنها استهدفت الحشود الإسرائيلية في «كيبوتس نيريم» وقرب كيسوفيم برشقات صاروخية.

الوطن السورية
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