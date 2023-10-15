السعودية تجري اتصالات مكثفة مع مصر والاردن وماليزيا للضغط من اجل وقف اطلاق النار... "الاسرائيلي" يعجز عن التقدم شبرا واحدا

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

مع تمادي العدو الاسرائيلي في تنفيذ حصاره ومجزرته بحق الشعب الفلسطيني في غزة اكد مصدر حكومي سعودي لوكالة ا .ف .ب الفرنسية تعليق المملكة العربية السعودية محادثات التطبيع مع اسرائيل.

وذكرت مصادر دبلوماسية ان السعودية اجرت اتصالات محورية مكثفة مع مصر والاردن وماليزيا للضغط من اجل وقف اطلاق النار، وان هذه الاتصالات ايضا ليست بعيدة عنها ايران بعد الاتصال المطول الذي جرى منذ ايام قليلة بين الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

و ابلغت مصر، رغم الضغوط والوعود التي اتبعت معها، انها لن تسمح بتهجير او تمرير مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة لتوطينهم في سيناء.



واكدت القيادة المصرية انها ترفض بشكل قاطع مثل هذا الطرح، وانها تشدد على فتح الممرات الانسانية لاغاثة الشعب الفلسطيني وليس لاخراجه وتهجيره من القطاع.

و اعلنت روسيا على لسان ممثلها في الامم المتحدة رفضها لاستمرار حصار غزة، واعدت مشروعا لمجلس الامن من اجل اقرار وقف اطلاق نار انساني فوري.

وطلبت الادارة الاميركية في ظل هذه الاجواء في اليومين الاخيرين من إسرائيل تاخير هجومها البري المزمع على غزة لتامين ممر انساني، غير ان هذا الطلب يندرج في اطار المناورة لحفظ ماء العدو الاسرائيلي الذي عجز بعد اسبوع عن التقدم شبرا واحدا باتجاه حدود غزة رغم الحملة التدميرية بالقصف الجوي والبري والبحري والحصار الكامل للقطاع.