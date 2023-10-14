اسبوع كامل على مشهد الموت

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مقدمة نشرة الـOTV المسائية:

اسبوعٌ كاملٌ على مشهد الموت.

وفي اليوم الثامن، مزيدٌ من القتل والتدمير، وتهديدٌ واضحٌ من بنيامين نتنياهو بالاجتياح البري للقطاع، حيث زار جنودَه المتمركزين على تخوم غزة، قائلاً: المرحلةُ الثانية آتية، فهل أنتم مستعدون؟

اما على الضفة الغزَّاوية، فقدرةٌ مستمرة على اطلاق الصواريخ من تحت الانقاض، واعلانٌ عن مقتلِ عددٍ من الاسرى الاسرائيليين، بينهم اربعةٌ من حملةِ الجنسيات الاجنبية، بفعل استهداف العدوِّ للمدنيين.

وفي ضوء انقضاءِ مهلةِ الاربع وعشرين ساعة التي حددتها اسرائيل لفلسطينيي القطاع بالنزوح جنوباً، موقفٌ مصريٌّ-تركيٌّ جازمٌ اليوم، برفض تهجير ابناء غزة، عبَّر عنه مؤتمرٌ صحافي بين وزيرَي خارجية البلدين، في وقت كانت الرياض تعلن تعليقَ مفاوضاتِ التطبيع مع الكيان العِبري، من دون ان يعني ذلك وقفَها بشكلٍ نهائي.

اما محلياً، وفيما القلقُ مستمرٌّ من انفلات الوضع على الحدود الجنوبية، فتواصلت الاعتداءاتُ الاسرائيلية في نقاطٍ حدوديةٍ عدة، وقابلتها المقاومة بالردود المناسبة، في وقت كان لبنان يودع شهيدَ الاعلام، الذي سقط امس بنيران الاحتلال خلال اداء الواجب المهني في علما الشعب.

واليوم، أجرى الرئيس العماد ميشال عون اتصالاً هاتفياً بعائلة المصور الشهيد عصام عبدالله، وبمكتب بيروت في وكالة رويترز، مقدماً التعازي بالشهيد الذي سقط بالقصف الإسرائيلي الذي استهدف مجموعةً من الإعلاميين في علما الشعب خلال تغطيتهم للتطورات في الجنوب. وأكد الرئيس عون ان استهدافَ العدو الإسرائيلي لعصام ورفاقه الاعلاميين، الذين من المفروض ان يكونوا محميّين بحصانة القانون الدولي، هو محاولةٌ مكشوفة في مخطّط اسرائيل المستمر في طمسِ الحقائق عن عدوانِها ضد الشعب الفلسطيني والأراضي اللبنانية. ونوه الرئيس عون بما قدمه الشهيد عصام في مسيرته الاعلامية وشهادته بالكاميرا والصورة للحقيقة… وقبل الدخول في تفاصيل اخبار العدوان على غزة، نشير الى مواصلة احياء ذكرى الثالث عشر من تشرين من خلال وضع اكاليل من الزهر في مختلف المناطق اللبنانية، على ان يُقام عصر الغد قداسٌ مركزي في مار الياس انطلياس، تليه كلمة للنائب جبران باسيل.