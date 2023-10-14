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آلان عون في إحياء في ذكرى ١٣ تشرين في بعبدا: بعد معركة التحرير نخوض معركة الإصلاح وهمنا تجنيب انزلاق لبنان إلى الحرب

14
OCTOBER
2023
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أكد النائب آلان عون خلال احياء ذكرى ١٣ تشرين في بعبدا، أن "همّنا اليوم استقرار لبنان وتجنيبه الانزلاق الى الحرب وعبرة ما حصل في غزة ألا حماية لأحد خارج السلام و إعطاء الحقوق ورفع المظلومية مهما بلغت القوة العسكرية".
وأضاف عون: "وحده من عرف طعم خسارة الحرية والاستقلال والسيادة يعرف كيفية المحافظة عليها و١٣ ت١ كانت شرارة انطلاق نضال استرجاع السيادة والاستقلال. واشار الى ان "بعد معركة التحرير ومعركة الشراكة التي انجزناها بالصمود والمثابرة، نخوض اليوم معركة اصلاح الدولة بالطريقة نفسها حتى تحقيقها".
وتابع عون: "تمسّكنا بلبنان وسعينا لإصلاحه هو من أجل إستمرارية وجودنا وأولادنا واحفادنا في هذا الوطن ولكن هو ايضاً ديناً علينا لشهاداءنا كي لا تذهب تضحياتهم من أجل البلد سدى."

وكان عون شارك في مناسبة مسيرة شموع نظّمتها هيئة قضاء بعبدا في التيار الوطني الحرّ في بلدة بعبدا باتجاه مدافن البلدة، حيث مثّل رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل فيها، وكان لعائلات الشهداء كلمة ألقاها بإسمها السيد بيار معوّض.

وحضر المناسبة النائب السابق ناجي غاريوس ممثلاً الرئيس العماد ميشال عون، ونواب رئيس التيار وامينه العام مارتين كتيلي وغسان خوري وربيع عوّاد وجهاد سلامة وعضو المجلس السياسي وليد الأشقر، ورؤساء بلديات بعبدا والحدت انطوان بو نجم الحلو وجورج عون وعدد كبير من كوادر وناشطي التيار من قضاء بعبدا يتقدّمهم منسق القضاء وليد المدوّر.

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