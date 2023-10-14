living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كنعان يضع اكليلاً على نصب شهداء ١٣ ت١ في "ضهر الصوان":إن لم تكن المخاطر الوجودية الحافز لأخذ المبادرة اليوم فماذا عساها أن تكون؟

14
OCTOBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

وضع أمين سر تكتل لبنان القوي النائب ابراهيم كنعان اكليلاً من الزهر على النصب التذكاري لشهداء ١٣ ت١ ١٩٩٠ في ضهر الصوان، بحضور رئيس وأعضاء المجلس البلدي و نائبة رئيس التيار الوطني الحر للشؤون السياسية مارتين كتيلي ونائب الرئيس للشؤون الادارية غسان خوري، ومنسق هيئة قضاء المتن في التيار ايلي خوري واعضاء الهيئة وهيئة ضهر الصوان في التيار ولجنة العسكر المتقاعدين.

وقال كنعان في المناسبة "أهم ما يجب أن نتذكره من ‫١٣ تشرين‬ ان ما من تضحية أعظم من أن يبذل الإنسان حياته من أجل سيادة وطن وحرية مجتمع وعلينا أن نحمل هذه القضية أين ما كنا ونلتزم بمبادئها من دون مساومة".

أضاف "السيادة لا تتجزأ ، هي سيادة دولة على أرضها بجيشها ومؤسساتها كافة وكذلك الحرية فهي أيضاً لا تتجزأ بل هي حرية شعب مصانة بالدساتير والقوانين ونحن اليوم نشعر مجدداً بأن الكيان مهدد، وسط طبول الحرب التي تقرع على حدودنا وشغور وانهيار مالي واقتصادي يتمدد وأزمة نزوح".

وتابع : " نتضامن مع الشعب الفلسطيني بسعيه لضمان حقة بأرضه بوجه الاحتلال الاسرائيلي ونطالب المجتمع الدولي بعدم ادارة ظهره للمجازر التي ترتكب بحق المدنيين وكان اخرها الاعتداء الاسرائيلي على الصحافيين في جنوب لبنان واستشهاد الصحافي عصام العبدلله.

وختم : "وان لم تكن هذه المخاطر الوجودية حافزاً لنا لأخذ المبادرة ووضع حد للشغور القاتل والشلل في مؤسساتنا والعجز الكبير في كافة المجالات ، ما الذي ننتظره؟!"

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   