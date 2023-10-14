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"اليونيفيل": نعلم أن إسرائيل ضربت موقعًا قرب علما الشعب لكن لا يمكننا حاليًا أن نقول كيف أصيب الصحفيون

14
OCTOBER
2023
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صدر عن اليونيفيل البيان الآتي:

"شهد يوم أمس إطلاق نار كثيف عبر الخط الأزرق على مدى فترة طويلة من الوقت وعلى عدة نقاط على الخط، وشكّل ذلك برمته تبادلاً لإطلاق النار عبر الخط الأزرق.

وفيما يتعلق بعلما الشعب، نعلم أن إسرائيل ضربت موقعاً يبعد حوالي 2,5 كيلومتراً عن البلدة عند الساعة 5:20 مساءً تقريباً، وسمع جنود حفظ السلام على بعد بضعة كيلومترات إطلاق نار وانفجارات بعد ذلك.

وبناء على ما تمكّنت اليونيفيل من ملاحظته، لا يمكننا في هذه المرحلة أن نقول على وجه اليقين كيف أصيبت مجموعة من الصحفيين الذين كانوا يغطون الأحداث، وقُتل أحدهم. وإذا استمر الوضع في التصعيد، فمن المرجح أن نرى المزيد من هذه المآسي. إن أي خسارة في أرواح المدنيين هي مأساة ويجب منعها في جميع الأوقات.

ولهذا السبب نحثّ الجميع على وقف إطلاق النار والسماح لنا، كحفظة سلام، بالمساعدة في إيجاد الحلول، فلا أحد يريد أن يرى المزيد من الناس يجرحون أو يقتلون.

نجدد تقديم تعازينا القلبية لعائلة عصام العبدالله، كما نعرب عن تمنياتنا وآمالنا الصادقة بالشفاء الكامل والعاجل للصحفيين الآخرين الذين أصيبوا".

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