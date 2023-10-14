استشهاد الزميل عبدالله تابع... إليكم ما قامت بتعديله "رويترز"!

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نشرت وكالة "رويترز"، اليوم السبت، خبراً جديداً يتعلّق بحادثة مقتل مُصوّرها الزميل عصام عبدالله في بلدة علما الشعب جنوب لبنان، أمس الجمعة. وأشارت الوكالة، إلى أنّ عبدالله قُتل في الجنوب إثر "إطلاق صواريخ من ناحية إسرائيل"، وذلك وفقاً لمصور فيديو من "رويترز" كان في مكان الحادث. وأوضحت الوكالة، أنّ الحادثة أسفرت عن إصابة 6 صحافيين آخرين بجروح، مشيرة إلى أنَّ "الواقعة حصلت بالقرب من الحدود اللبنانية - الفلسطينية، حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" إطلاق النار في إشتباكاتٍ مسلحة". ما نشرته "رويترز"، اليوم السبت، يُمثل تعديلاً لخبر سابق كانت نشرتهُ سابقاً عن حادثة مقتل عبدالله والذي لم تذكر فيه الجهة التي إستهدفت طاقم الصحافيين في علما الشعب. كذلك، يُعدّ خبر الوكالة الجديد بمثابة نفي قاطع لمزاعم تقريرٍ إسرائيلي نشرته صحيفة "إسرائيل هيوم"، زعم أن حادثة قصف تجمع الصحافيين جاءت خلال تبادل لإطلاق النار في المنطقة التي كانوا يتواجدون فيها.