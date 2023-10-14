أهالي الجنوب استفاقوا ليلًا على دوي أصوات صواريخ "باتريوت"!

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افادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" في مرجعيون، انه حوالى الثانية بعد منتصف الليل، استفاق الاهالي على دوي اصوات انفجارات قوية هزت منطقة الجنوب بكاملها، ليتبيّن أنّها ناجمة من انفجار صواريخ اعتراضية " باتريوت" أطلقها جيش العدو الإسرائيلي فوق الخيام وابل السقي وسقطت شظاياها على أسطح المنازل السكنيّة في بلدة إبل السقي مما اثار الخوف والزعر لدى السكان.

وتشهد المنطقة حزناً كبيرا على الجريمة النكراء التي اقدم عليها العدو ‏الصهيوني بإستهداف عدد من الإعلاميين على الحدود اللبنانية أثناء قيامهم بتغطية ‏الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان ما أدى إلى إستشهاد الزميل الصحافي عصام ‏العبد الله من بلدة الخيام وإصابة عدد منهم.

‏ يذكر انه سيتم تشييع الجثمان من أمام منزل أهل الفقيد بمدينة الخيام (الحي الغربي - محلة المعصرة) الى جبانة البلدة (محلة الميدان - البوابة الفوقا) الساعة (01:00) بعد صلاة ظهر يوم السبت (14 تشرين الأول 2023)، حيث تُقام الصلاة عن روحه، ثم مواراته في الثرى كما وسيتم تقبل العزاء والمواساة بالشهيد في مدينة بيروت ، يومي الأحد والاثنين (15 و 16 تشرين أول 2023)، من الساعة (03:00) بعد الظهر الى الساعة (06:00) مساءً، في "قاعة شهاب جاردن" – الحمراء – ساحة الوردية، للرجال والنساء.