توقيع شراكة بين اتحاد كرة السلة وbetarabia

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وقّع الاتحاد اللبناني لكرة السلة شراكة مع “ “betarabia by Casino du Liban بعد ظهر الجمعة في "مقر انطوان شويري لكرة السلة".

ووقّع الشراكة النائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي ورئيس الاتحاد اللبناني أكرم حلبي ورئيس مجلس ادارة betarabia جاد غاريوس .وحضر أمين عام الاتحاد اللبناني المحامي شربل ميشال رزق وأمين الصندوق فيكين جرجيان وعضو الاتحاد ايلي خليل ومدير الشركة وأحد الشركاء داني عبود ورجال صحافة واعلام.

بداية كلمة ترحيبية من حلبي واستهلها بتهنئة نادي بيروت لاحرازه لقب بطولة الأندية العربية للرجال وخّص بالتهنئة رئيسه نديم حكيم واللجنة الادارية والجهاز الفني واللاعبين .ثم أعلن عن توقيع شراكة بين الاتحاد مع betarabia تتناول سوق المراهنات الشرعية .واضاف "الشركة نالت الشرعية ونحن كاتحاد ضد المراهنات غير الشرعية التي تتلاعب بنتائج المباريات وهي على صلة ب"السوق السوداء".وتابع حلبي" سيحصل الاتحاد على الداتا المتعلقة بهذا الموضوع واود ان أشكر ثقة الشركة باتحاد كرة السلة".

بدوره، تحدث غاريوس فقال"نعمل على وضع جزء من مدخولنا لدعم الانشطة الرياضية والاجتماعية .وكرة السلة اللبنانية تحقق النتائج المميزة على صعيد المنتخبات الوطنية والأندية .فمنتخب الرجال تقدّم في التصنيف العالمي وهو المصنف أول عربياً ونادي بيروت احرز لقب بطولة الأندية العربية بنسختها الأخيرة .نحن نقف الى جانب الاتحاد وسنتواصل مع الاتحاد لوضع ضوابط للمراهنات وكشف المتلاعبين بالمباريات لمصالح شخصية ومادية على صلة ب"السوق السوداء".وكما قال الصديق أكرم حلبي سنزوّد الاتحاد بالداتا وسيكون لنا فريق على الأرض" .

ورداً على اسئلة الصحافيين ذكر حلبي ان الشراكة تشمل مباريات الرجال والسيدات وتمتد لسنة واحدة قابلة للتجديد.كما اشار غاريوس الى ان التعاون قد يشمل العديد من الرياضات.