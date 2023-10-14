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جرائم الاحتلال تلاحق النازحين في غزة.. وحصيلة الشهداء تقارب 2000 شهيد معظهم من الأطفال!

14
OCTOBER
2023
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ارتكب جيش الاحتلال الصهيوني مجازر بحق ثلاثل قوافل للمواطنين النازحين من غزة الى جنوبها ما ادى الى سقوط سبعين شهيداً على الاقل واكثر من مئتي جريح،  وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة ان الاحتلال "الإسرائيلي" مارس الخديعة بإرغام المواطنين على الإخلاء القسري لمنازلهم ثم استهدفهم في الطرقات.

وكانت قوات الاحتلال بثت رسائل طلبت فيها من المواطنين صباح الجمعة التوجه لمنطقة جنوب وادي غزة بوصفها آمنة حسب زعمه.

ورداً على استهداف المدنيين وتهجيرهم قصفت كتائب عز الدين القسام تل أبيب ووسط فلسطين المحتلة برشقات صاروخية على دفعات عدة كما اعلنت القسام قصف قيادة المنطقة الشمالية في صفد المحتلة بصاروخ عياش 250، وعسقلان بمئة وخمسين صاروخاً.

بدورها سرايا القدس قصفت برشقات من الصواريخ  أسدود وعسقلان وسديروت ما أدى الى اصابة ثلاثة مستوطنين في سديروت حيث اصابت الصواريخ المباني بشكل مباشر . 

وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة الى الف وتسعمئة وتسعة واربعين بينهم 614 طفل والجرحى الى قرابة سبعة الاف وسبعمئة جريح .

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