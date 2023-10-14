إسرائيل ماضية في حربها التدميريّة على قطاع غزة، واجتمعت مستوياتها السياسية في حكومة طوارىء لهدفٍ مُعلن هو تصفية حركة «حماس»، مُودِعة تِبعاً لذلك، رصيداً اضافياً في بنك الاحتمالات الدراماتيكية التي تلوح في أفق منطقة الشرق الاوسط برمتها.

واذا كانت دول المنطقة قد انقسمت بين مُنخرطة سراً او علناً مع الحشد الدولي الداعم لإسرائيل الذي تقوده الولايات المتحدة الاميركية في ما تعتبره حقّها في الدفاع عن نفسها، وحربها ضد حركة «حماس»، أو منخرطة في المحور الداعم لحق الشعب الفلسطيني في مقاومة العدو وتحرير أرضه، فإنّ لبنان يواكب هذه الحرب بأعصاب مشدودة، وتتجاذبه مخاوف متزايدة على كلّ المستويات من أن تتدحرج كرة النّار إليه، في الوقت الذي يعاني فيه فقدان الحد الأدنى من المناعة والتحصين الداخلي والقدرة على تحمّل ما قد يتأتى عن هذا الاشعال.

فالحدود الجنوبية خاضعة لما يبدو انها لعبة مدّ وجزر، وتتأرجح بين الهدوء والتوتر، أمّ العمليّات الحربية على الحدود الجنوبية فقد حافظت على وتيرتها المحدودة نسبياً، مُرخية على المنطقة حالاً من التوتر الشديد، تفاقمه تعزيزات عسكريّة في المستوطنات، التي تبدو فيها حركة المستوطنين شبه معدومة. في وقت افيد فيه بأن قوات «اليونيفيل» تواصل اتصالاتها مع الجانبين اللبناني والاسرائيلي لتجنّب اي خطوات تساهم في تأجيج التوتر وتدهور الوضع على الحدود.

إتصالات لتلافي التفجير

وبالتوازي مع تأكيد لبنان الرسمي على اولوية الاستقرار الامني، والسعي لتجنيب لبنان تداعيات ما يحصل، وعلى الالتزام بمندرجات القرار 1701، والتشديد على دور الجيش في حماية الامن والاستقرار، والتعاون مع قوات اليونيفيل، تتوالى الإتصالات من اكثر من مستوى دولي وتشدّد على القيادات المسؤولة العمل على إبقاء لبنان بمنأى عن الحرب الدائرة في غزة وعدم الإنخراط فيها، وضمن هذا السياق تحرّك الأميركيّون في اتجاه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ووفق معلومات «الجمهورية» تلاهم مسؤولون في الامم المتحدة، وكذلك الفرنسيون الذين تحركوا على اكثر من مستوى داخلي مشددين على تجنّب اي خطوة من شأنها أن تمدّد ما سمّاه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون النزاع الدائر في المنطقة، الى لبنان. وضمن هذا السياق، تندرج زيارة مرتقبة لوزير الخارجية التركية هاكان فيدان الى بيروت قبل نهاية الاسبوع المقبل، يُرجّح ان تحصل يوم الخميس.

الحزب: سنواجه ضمن خطتنا

الواضح الوحيد هي «حرب الدمار الشامل» التي تسعى اسرائيل من خلالها الى تحويل قطاع غزة الى ما يشبه «مقبرة جماعية»، فيما باقي الجبهات المصنّفة من ضمن المحور الداعم للمقاومة، تُجمع القراءات والتحليلات على ضعف احتمالات اشتعالها، ما خلا جبهة الجنوب اللبناني التي باتت على درجة عالية من الغموض القلق، مما تخبئه الأيام المقبلة من تطورات فيها، سواء من الجانب الاسرائيلي الذي دفع بتعزيزات عسكرية كبيرة الى المستوطنات القريبة من الحدود، واتبعها بإعلان مستوطنة المطلّة منطقة عسكرية، أو من قبل «حزب الله» الذي اعلن مع بداية الحرب على لسان رئيس مجلسه التنفيذي السيد هاشم صفي الدين انه ليس على الحياد في هذه المعركة، واستهدف بالقصف مواقع عسكرية اسرائيلية، ويمارس في الوقت ذاته تعتيماً كاملاً حول ما قد يُقدم عليه، تبعاً لتطورات الميدان في غزة.

وضمن هذا المنحى جاء اعلان نائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، امس، انّ «حزب الله» معني بمعركة المقاومة ونحن مؤيدون لمعركة «طوفان الأقصى» ونفتخر أنّ «في أمتنا شعبا فلسطينيا مضحيا وحرا وشريفا». وقال خلال تظاهرة نظمها الحزب في الضاحية دعماً لغزة: «حزب الله» يعرف واجباته تمامًا، ونحن حاضرون وجاهزون بجهوزية كاملة ونتابع لحظة بلحظة، ولن تؤثر الاتصالات التي جرت في الكواليس من أطراف دولية لضمان عدم تدخلنا في المعركة».

وتوجه الى الاسرائيليين بالقول: نحن في زمن الانتصارات ولسنا في زمن الهزائم وتوقعوا كل شيء». واضاف: «نحن كـ»حزب الله» نساهم في المواجهة وسنواجه فيها ضمن رؤيتنا وخطتنا، نتابع خطوات العدو ولدينا جهوزية كاملة، ومتى يحين وقت أيّ عمل سنقوم به». واكد أن «عمليّة «طوفان الأقصى» كشفت أنّ إسرائيل ضعيفة»... وتوجّه الى داعمي اسرائيل قائلاً: «لا تهمّنا بوارجكم ولن تخيفنا أسلحتكم وسنكون لكم بالمرصاد وسنواجه لتبقى المقاومة».

مخاوف

واذا كانت التطورات الميدانية التي شهدتها منطقة الحدود في الأيام الأخيرة، والتراشق المتبادل بين الجيش الاسرائيلي و»حزب الله» سواء بين المواقع العسكرية أو ما تسمّى «المناطق المفتوحة»، لم تخرج عن انضباط الجانبين ضمن قواعد الاشتباك المعمول بها بينهما منذ حرب تموز في العام 2006، ما بَدا كأنه اعلان غير مباشر من قبلهما بعدم الرغبة في الذهاب الى تصعيد اكبر والدخول في مواجهة واسعة، الا انّ القراءات الامنية والسياسية تتقاطع عند اعتبار منطقة الحدود على درجة عالية من الهشاشة الامنية القابلة للاشتعال وتجاوز تلك القواعد، فأمن الحدود بات معلّقاً بشعرة رفيعة على الحدود مهددة بأن تنقطع مع بروز ايّ تطور غير عادي.

سيناريوهات مخيفة

مضمون هذا التقرير يتقاطع مع مخاوف جدية يُبديها مسؤول كبير، حيث ابلغ الى «الجمهورية» قوله: «هناك جهد كبير يُبذل على اكثر من مستوى خارجي لتجنّب اشعال الجبهة الجنوبية، لكن رغم ذلك، أشعر بقلق كبير، لا بل بخوف عظيم من أن تتدحرج الأمور في أيّ لحظة، خصوصاً انّ اسرائيل في حربها هذه لا تسعى فقط إلى تصفية حركة «حماس»، كهدفٍ أعلنه رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، بل إلى فرض قواعد جديدة في المنطقة، وهذا الامر يَنصُبُ أمامنا سيناريوهات مخيفة».