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أسرار الصحف ليوم السبت 14 تشرين الأول 2023

14
OCTOBER
2023
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البناء

دعا مسؤول عربي سابق الى مراقبة مشهد الشارع في البلاد العربية وفي الغرب والذي لم تؤثر فيه الروايات المزوّرة حول تشبيه حماس بداعش وخرج بكثافة لافتة في عشرات المدن والعواصم بخلاف مواقف حكامه وهو مرشح للتصاعد مع استمرار عمليات القتل المفتوح في مذبحة غزة داعياً لاعتماد مؤشر قياس اسمه عمان وباريس لمعرفة درجة صمود الجدار السياسيّ الذي بناه الأميركي لتحصين حكومة نتنياهو في عمليتها العسكرية القائمة على الإبادة الجماعية وضمان الصمت من حولها. وتوقع المسؤول أن يكون عمر هذه الحصانة بين أسبوع وعشرة أيام تتيح لجيش الاحتلال البدء بالعملية البرية وإلا سينهار بعدها الجدار وتتغير المواقف.

قال مصدر دبلوماسي إن المساعي الأميركية القائمة على مسارين هما توفير الحماية السياسية لعملية عسكرية إسرائيلية واسعة ضد غزة جوهرها قتل المدنيين وتسريع الإفراج عن الرهائن الأميركيين يصطدم باشتراط حركة حماس أي حديث عن الرهائن الأميركيين بوقف استهداف المدنيين والبدء بإعادة الكهرباء والماء الى غزة؛ وبينما يراهن الأميركيون على تسريع العملية العسكرية البرية وتحقيق إنجاز أولي في الحرب لخلق توازن نفسيّ يسمح بحل هذا التناقض وبدء التفاوض يراهن نتنياهو على إطالة أمد عمليات التدمير والقتل والتهرّب من العملية البرية ومخاطر الفشل أملاً بفرض تغيير على موقف حماس وقبولها التفاوض تحت النار والحصار.

الجمهورية
ـ عاد الخلاف بين وزيرين حول افتتاح حدث رسمي خارج لبنان خلفيته رغبة الإستئثار ببعض المهمات.
ـ تبيّن أن سفارات غربية لم تبلغ رعاياها أي تعليمات بالمغادرة مما يشي أن التطور العسكري على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية سيكون محصوراً في حيز جغرافي معيّن.
ـ توقف مراقبون أمام تقييم دولة عظمى لموقف حزب بارز من الحرب الدائرة في فلسطين وإحتمالات توسعها.

اللواء

شكل وصول دبلوماسي مخضرم في دولة إقليمية نافذة صدمة في الأوساط الدبلوماسية، وإقتضى إمداداً غير سهل للمحادثات معه.

تزايد الطلب على استئجار المنازل في بيروت على نحو غير مسبوق، وسقوف مالية مرتفعة، ولكن لفترة لا تتجاوز الشهر الواحد.

حسب مصادر قيادية فلسطينية يكاد الإهتمام الدولي لدى الموفدين والسفراء يقتصر فقط على موضوع الأسرى الغربيِّين أو المفقودين!

 

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