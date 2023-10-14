عناوين الصحف ليوم السبت 14 تشرين الأول 2023

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الأخبار

ـ مفاجآت «القسام» في البرّ

ـ قواعد العدوّ الأميركي: تهديد أم أهداف؟

ـ «القسام» تستعدّ للاجتياح: قدراتنا الدفاعية سليمة

ـ رشيد الخالدي: طوفان الاقصى فشل اميركي

البناء

ـ طوفان شعبي في صنعاء وبغداد وعمان وباريس ومدن العالم دعماً لطوفان الأقصى

ـ وزيرا دفاع وخارجية أميركا لتأمين جدار دعم للكيان.. وعبد اللهيان لتنسيق المحور

ـ نتنياهو لحرب طويلة.. ومذبحة غزة مستمرة.. والصواريخ.. واعتداء على الصحافة

الجمهورية

ـ الحدود الجنوبية: عمليات مدّ وجزر

ـ المنطقة الحدودية تحت القصف.. واستهداف صحافيين

ـ إنْ عَبر «زلزال» غزة فهل تكون «ارتداداته» أخطر؟

ـ طوفان األقصى... إسرائيل أمام خيارات صعبة

ـ ما المعادلات التي سيغيّرها «طوفان الأقصى»؟

ـ الصحة اتخذت إجراءات لاحتمال اندلاع الحرب

اللواء

ـ تحركات دبلوماسية باتجاه لبنان لعدم الإنزلاق إلى الحرب

ـ همجية الإحتلال تستهدف الإعلاميِّين.. وإدانة واسعة لإغتيال عصام عبد الله

ـ رفض عربي لمؤامرة تمزيق غزة.. وإبعاد «حماس»

ـ «عياش 250» يصيب حيفا وتل أبيب .. ومشروع قرار روسي لوقف إطلاق نار إنساني والإفراج عن الرهائن

الديار

ـ الاحتلال الاسرائيلي يحاول الغاء غزة وشعبها عن الخريطة

ـ عبد اللهيان يبلغ محور المقاومة وحدة الموقف و«ايران معكم»

ـ معلومات خاصة للديار: فشل تعيين رئيس اركان للجيش اللبناني