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عناوين الصحف ليوم السبت 14 تشرين الأول 2023

14
OCTOBER
2023
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الأخبار

ـ مفاجآت «القسام» في البرّ
ـ قواعد العدوّ الأميركي: تهديد أم أهداف؟
ـ «القسام» تستعدّ للاجتياح: قدراتنا الدفاعية سليمة
ـ رشيد الخالدي: طوفان الاقصى فشل اميركي

البناء
ـ طوفان شعبي في صنعاء وبغداد وعمان وباريس ومدن العالم دعماً لطوفان الأقصى
ـ وزيرا دفاع وخارجية أميركا لتأمين جدار دعم للكيان.. وعبد اللهيان لتنسيق المحور
ـ نتنياهو لحرب طويلة.. ومذبحة غزة مستمرة.. والصواريخ.. واعتداء على الصحافة

الجمهورية
ـ الحدود الجنوبية: عمليات مدّ وجزر
ـ المنطقة الحدودية تحت القصف.. واستهداف صحافيين
ـ إنْ عَبر «زلزال» غزة فهل تكون «ارتداداته» أخطر؟
ـ طوفان األقصى... إسرائيل أمام خيارات صعبة
ـ ما المعادلات التي سيغيّرها «طوفان الأقصى»؟
ـ الصحة اتخذت إجراءات لاحتمال اندلاع الحرب

اللواء
ـ تحركات دبلوماسية باتجاه لبنان لعدم الإنزلاق إلى الحرب
ـ همجية الإحتلال تستهدف الإعلاميِّين.. وإدانة واسعة لإغتيال عصام عبد الله
ـ رفض عربي لمؤامرة تمزيق غزة.. وإبعاد «حماس»
ـ «عياش 250» يصيب حيفا وتل أبيب .. ومشروع قرار روسي لوقف إطلاق نار إنساني والإفراج عن الرهائن

الديار
ـ الاحتلال الاسرائيلي يحاول الغاء غزة وشعبها عن الخريطة
ـ عبد اللهيان يبلغ محور المقاومة وحدة الموقف و«ايران معكم»
ـ معلومات خاصة للديار: فشل تعيين رئيس اركان للجيش اللبناني

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