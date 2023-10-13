اليونيفيل: " خروج هذا التصعيد عن نطاق السيطرة واضح .."

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قال الناطق الرسمي بإسم" اليونيفيل" أندريا تيننتي أنه "عند حوالي الساعة 5:20 من مساء هذا اليوم، وقع تبادل كثيف لإطلاق النار بين لبنان و"إسرائيل" في محيط بلدات علما الشعب وعيتا الشعب والضهيرة والعديسة وحولا".



وأضاف في بيان: "علمنا ببالغ الحزن أنه خلال تبادل إطلاق النار المذكور قُتل مصور صحفي لبناني، كما وردت أنباء عن إصابة صحفيين آخرين".



وتابع الناطق الرسمي بإسم "اليونيفيل": "مع إستمرار تصاعد التوترات بشكل خطير، يدعو رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء أرولدو لاثارو إلى وقف إطلاق النار بشكل عاجل. إن إحتمال خروج هذا التصعيد عن نطاق السيطرة واضح، ويجب وقفه".



ولفت تيننتي إلى أن "اليونيفيل تعاونت بنشاط مع السلطات على جانبي الخط الأزرق لتهدئة الوضع".