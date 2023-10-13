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بالفيديو: الهجوم على فرع "مكدونالدز" في صيدا!

13
OCTOBER
2023
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هاجم حشد كبير من المواطنين مطعم الوجبات السريعة الشهير "ماكدونالدز" في صيدا، وذلك احتجاجًا على دعم أحد فروعه خارج لبنان للعدو الإسرائيلي في حربه على غزة.  وقد أظهر مقطع فيديو تجمع العشرات من الأشخاص الذين عمدوا الى إغلاق الطريق أمام المطعم مما سبب زحمة سير خانقة.

هذا وكانت شركة مكدونالدز لبنان نشرت بياناً توضيحياً جاء فيه: 

"تعتبر شركة ماكدونالدز العالمية شركة مساهمة لا يملكها شخص محدد بل ملايين من الاشخاص حول العالم، من هنا نوضح ان شركة ماكدونالدز لبنان هي لبنانية %١٠٠ وتمتلكها شركة مكناس فود ش.م.ل. اي انها ذات ادارة مستقلة وتعود إيراداتها كافة لهذه الشركة فقط، وينحصر دور الشركة العالمية فقط في السماح باستخدام العلامة التجارية بالاضافة الى الاستفادة من خبرتها وقدراتها.

لذا نرغب بالتأكيد ان مواقف الوكلاء الآخرين لا تمثلنا ولا علاقة لنا بما يقومون به، ونحن نحرص على احترام شعبنا ووطننا والوقوف الى جانبه."

 

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