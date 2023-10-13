نقابة أصحاب المطاعم: حمى الله لبنان

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اشار مجلس نقابة اصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان في بيان، الى ان "الظروف القاسية والمستجدات المتسارعة والاحوال الطارئة والمصاعب المتلاحقة والازمات الموجودة في بلادنا، تدفعنا ان ندعو الله ان يرأف باحوال البلاد والعباد وان يوقظ ضمائر النائمة وان يبعد شبح الحرب عنا بكل تفاصيلها وويلاتها ونكباتها ودمارها وان يمدنا بالصبر والحكمة والمشورة، لأن ما نمرّ فيه هو اصعب من حرب. والكل يعلم ان لبنان لنا وليس لغيرنا دماره دمارنا وفقره فقرنا وافلاسه افلاسنا، فالازمات المتراكمة التي مرّت علينا كانت كافية لتلقيننا الدرس الصعب. على المسؤولين ان يكونوا على قدر كافٍ من المسؤولية والحس الوطني قبل فوات الاوان لأننا لم نعد نحتمل المزيد من الويلات. حمى الله لبنان".