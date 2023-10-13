الخارجية دانت الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على مطاري دمشق وحلب الدوليين

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صدر عن وزارة الخارجية بيان جاء فيه: "تدين وزارة الخارجية والمغتربين الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على مطاري دمشق وحلب الدوليين في سوريا، والتي أدّت الى أضرار في المرافق المدنية وتعريض حركة الطيران المدني وحياة المدنيين للخطر".



وأضاف البيان، "ترى الوزارة أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكاً سافراً للقوانين والأعراف الدولية وميثاق الأمم المتحدة".



وتابع، "كما تحذر من استمرار التصعيد من قبل إسرائيل بالتزامن مع الجرائم التي ترتكبها في غزة".



وختم: "مما قد يؤدي الى تهديد السلم والأمن الإقليميين والدوليين"