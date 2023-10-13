بري عرض مع عبد اللهيان وفرونتسكا والسفير الفرنسي الاوضاع في لبنان والمنطقة

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري السفير الفرنسي في لبنان هيرفي مارغو حيث جرى عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات .

واستقبل بري وزير الخارجية الايرانية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق، في حضور سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى لبنان مجتبى أماني. وتم البحث في الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة وتداعيات العدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وغادر عبد اللهيان من دون الادلاء بتصريح .

والتقى بري المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، وبحث معها في المستجدات.

على صعيد آخر، أبرق الرئيس بري لنظيره الاردني أحمد الصفدي مهنئا لمناسبة انتخابه رئيسا للمجلس النيابي في المملكة الاردنية الهاشمية.