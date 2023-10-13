عقل: حتى اللحظة كل الكلام عن نتائج الحفر هو كلام غير علمي وتحليل غير صحيح

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كتب عضو المكتب السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل عبر حسابه على منصة "أكس":

حتى اللحظة كل الكلام عن نتائج الحفر Exploratory drilling في Block9 هو كلام غير علمي وتحليل غير صحيح.

وحدها وزارة الطاقة وهيئة إدارة قطاع البترول، المرجع الرسمي لإعلان النتائج التي تحتاج وقتاً إضافياً.

لا تكونوا أبواقاً تخدم مصالح أعداء وطنكم،

هذه قضايا علمية ليست للإستهلاك الشعبوي! قضايا وطنية تتقاطع وتتشابك مع مصالح دولية.

ملاحظة: استكشاف الغاز البحري offshore gas exploration عملية معقدة ومكلفة تتضمن خبرة تقنية كبيرة والامتثال لمعايير علمية وفقاً لآليات محددة.

Seismic Survey, Site Selection, Drilling Preparation, Drilling, Wireline Logging, Casing, Testing, Production, Environmental Considerations...