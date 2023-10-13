"الاتحاد العربي للمرأة المتخصّصة" في لبنان : إسرائيل ترتكب في غزة جرائم إبادة جماعية تنتهك المواثيق الدولية

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رأى "الاتحاد العربي للمرأة المتخصّصة" -فرع لبنان، في بيان أن "إسرائيل كعادتها تنتهك القانون الدولي لحقوق الإتسان،والقانون الجنائي الدولي، وأن الاعتداءات الإسرائيلية ،على قطاع غزة، تخطّت كل المعايير الإنسانية والأخلاقية، وهي شكل من أشكال العنصرية في حق الشعب الفلسطيني". ودعا إلى "احترام المادة الثانية من الميثاق العربي لحقوق الإنسان أن للشعوب كافة الحق في مقاومة الاحتلال الأجنبي".

أضاف البيان:"إن إسرائيل تمعن في التنكيل والممارسات القمعية، القائمة على القتل والتدمير وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين، وتخطّي كل السقوف الإنسانيّة وتشويه الحقائق واعتماد سياسة إعلامية كاذبة ومُضلّلة . لذا من الواجب شجب هذه المصادرة الصهيونية لحق الشعب الفلسطيني، وإعلاء الصوت مدوّيًا، في وجه جرائم إسرائيل واعتبارها جرائم إبادة جماعية ،وارتكابات تنتهك كل المواثيق الدولية".

ختم:"يهيب الاتحاد بكل أصحاب الضمائر الحيّة ، عربية وعالمية، بدعم الشعب الفلسطيني ،لاستعادة حقوقه المشروعة ورفع الظلم عنه، وهي مظلومية شعب بأكمله، ومباركة خطواته في سبيل استرجاع معركته الوجودية".