living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"الاتحاد العربي للمرأة المتخصّصة" في لبنان : إسرائيل ترتكب في غزة جرائم إبادة جماعية تنتهك المواثيق الدولية

13
OCTOBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

رأى "الاتحاد العربي للمرأة المتخصّصة" -فرع لبنان، في بيان أن "إسرائيل كعادتها تنتهك القانون الدولي لحقوق الإتسان،والقانون الجنائي الدولي، وأن الاعتداءات الإسرائيلية ،على قطاع غزة، تخطّت كل المعايير الإنسانية والأخلاقية، وهي شكل من أشكال العنصرية في حق الشعب الفلسطيني"ودعا إلى "احترام المادة الثانية من الميثاق العربي لحقوق الإنسان أن للشعوب كافة الحق في مقاومة الاحتلال الأجنبي".

أضاف البيان:"إن إسرائيل تمعن في التنكيل والممارسات القمعية، القائمة على القتل والتدمير وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين، وتخطّي  كل السقوف الإنسانيّة وتشويه الحقائق واعتماد سياسة إعلامية كاذبة ومُضلّلة . لذا من الواجب شجب هذه المصادرة الصهيونية لحق الشعب الفلسطيني، وإعلاء الصوت مدوّيًا، في وجه جرائم إسرائيل واعتبارها جرائم إبادة جماعية ،وارتكابات تنتهك كل المواثيق الدولية".

ختم:"يهيب الاتحاد بكل أصحاب الضمائر الحيّة ، عربية وعالمية، بدعم الشعب الفلسطيني ،لاستعادة حقوقه المشروعة ورفع الظلم عنه، وهي مظلومية شعب بأكمله، ومباركة خطواته في سبيل استرجاع معركته الوجودية".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   