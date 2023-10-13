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نعيم قاسم: "حزب الله" يعرف واجباته جيداً ويتابع خطوات العدو ومتى يحين وقت أي عمل سيقوم به

13
OCTOBER
2023
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أشار نائب الأمين العام ل"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، من أمام مجمع المجتبى خلال الاعتـصام التضامني مع غزة في الضاحية الجنوبية، الى أن "طوفان الأقصى نتيجة طبيعية لردح كبير من الزمن عاث فيه الصهاينة الفساد في الارض".

ولفت قاسم، الى أن "عملية طوفان الاقصى ناجحة بكل المعايير وهي عملية تأسيسية ومحطة تاريخية استثنائية ومضيئة ستكون خالدة للمستقبل وستكون معلما أساسيا لكل المقاومين والاحرار".

وشدد على أنه "لدينا صورة المقاومة النبيلة الشريفة التي تسعى للتحرير ويتصرفون بانسانية ورأينا ذلك عبر اطلاق سراح مستوطنة وطفليها، وإن أسروا فلتحرير أسراهم، ويبتغون النصر أو الشهادة، ولدينا صورة أخرى للكيان المجرم والجبان الذي يختفي خلف آلياته ويستخدمون أبشع أدوات القتل".

وأردف قاسم، "يزعمون أنهم يقصفون مقرات حماس، بينما هناك 500 طفل شهيد و250 من النساء من أصل 1500 من الشهداء، فأين مقرات حماس وأين القتال مع المقاتلين؟ هذا اجرام وليست حربًا، هذه عدوانية اجرامية دولية منظومة مدعومة أميركيًا وأوروبيًا".

 وأكد أنه "لا تهمنا بوارجكم ولا تُخيفنا تصريحاتكم وسنكون لكم بالمرصاد لتبقى المقاومة"، مشدداً على أن "حزب الله يعرف واجباته جيداً ويتابع خطوات العدو ومتى يحين وقت أي عمل سيقوم به".
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