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ريكاردو كرم في ذكرى 13 تشرين: نقف على شفا الذاكرة حيث لا تزال الجروح العميقة تؤلمنا والدموع تأبى أن تجفّ!

13
OCTOBER
2023
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كتب الإعلامي ديكاردو كرم عبر منصة إكس في ذكرى 13 تشرين وقال: "في يوم ١٣ تشرين الأول من العام ١٩٩٠ المشؤوم، انكشف فصل مؤرق من تاريخنا في بعبدا. فقد سُجن مئات من الجنود والمدنيين ظلما، وجُرّدت كرامتهم بينما تعرّضوا لأهوال لا يمكن تصوّرها. ويتحدث تقرير منظمة العفو الدولية عن شبّان مقيّدين وعاجزين، يواجهون مصيرهم المأساوي بالرصاص في مؤخرة جماجمهم."

وأضاف: "اليوم، نقف على شفا الذاكرة حيث لا تزال الجروح العميقة تؤلمنا، والدموع تأبى أن تجفّ. ومع ذلك، فمن واجبنا أن نتذكر، وأن نتعلم من أحلك ساعات ماضينا، حتى لا يضطر التاريخ إلى تكرار دروسه القاسية. هؤلاء الأبطال، الذين أُطفِئت حياتهم ظلماً، قدّموا أقصى التضحيات من أجل الحفاظ على وجود لبنان."

وختم قائلًا: "هم اعتنقوا الموت لكي نعانق الحياة، وأصبحوا بتضحياتهم الركائز التي لا تنضب لصمود أمتنا. ليرقدوا بسلام أبدي فذكراهم منارة أمل للبنان الباقي، وليحفظ الله هذا الوطن الذي نعشق."

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