السيد نصرالله استقبل عبد اللهيان.. ماذا في تفاصيل اللقاء؟

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استقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يُرافقه كلّ من مساعد ‏وزير الخارجية مهدي شوشتري والسفير ‏الإيراني في بيروت مجتبى أماني، حيث جرى استعراض للأحداث والتطورات ‏الأخيرة في المنطقة، خصوصًا بعد عملية طوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي ‏المتواصل على غزة والجرائم الوحشية التي يرتكبها بحق أهل غزة جميعًا وما جرى ‏في المسجد الأقصى والضفة الغربية. وقد جرى تقييم الأوضاع والمواقف الدولية ‏والإقليمية والنتائج المحتملة. كذلك حصل التشاور حول المسؤوليات الملقاة على ‏عاتق الجميع والمواقف الواجب اتخاذها اتجاه هذه الأحداث التاريخية والتطورات ‏الخطيرة. ‏