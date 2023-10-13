السيد نصرالله استقبل عبد اللهيان.. ماذا في تفاصيل اللقاء؟

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استقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يُرافقه كلّ من مساعد وزير الخارجية مهدي شوشتري والسفير الإيراني في بيروت مجتبى أماني، حيث جرى استعراض للأحداث والتطورات الأخيرة في المنطقة، خصوصًا بعد عملية طوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة والجرائم الوحشية التي يرتكبها بحق أهل غزة جميعًا وما جرى في المسجد الأقصى والضفة الغربية. وقد جرى تقييم الأوضاع والمواقف الدولية والإقليمية والنتائج المحتملة. كذلك حصل التشاور حول المسؤوليات الملقاة على عاتق الجميع والمواقف الواجب اتخاذها اتجاه هذه الأحداث التاريخية والتطورات الخطيرة.