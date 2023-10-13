في عامه الحادي والعشرين: مستمرّون بالرسالة الوطنية والمصداقية

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13 تشرين الأول من العام 2002، في ذكرى ملحمةِ المقاومة والنضال، انطلقنا معكم في سبيل قضية لبنان، السيد الحر المتنوع، لبنان الدولة العادلة والقادرة...

في زمن إسكات الإعلام الحر، بادرنا لنحفظَ الكلمة في رسالتها لقيمٍ وطنية لبنانية، فلا تكون أداةً للتسلط والهيمنة...

أحد وعشرون عاماً، بقينا محافظين على القيم الوطنية الموجّهة، صامدين على رغم الضغوط، مواكبين للتحولات المتسارعة...

ملتزمون من دون إقصاء، واضحون في انتمائنا من دون تعصّب...

معكم، وبمتابعتكم، في لبنان والإنتشار في كل أصقاع المنطقة العربية والعالم، نستمرّ...

متمسكين بالرسالة الوطنية اللبنانية، بالمصداقية في نقل الخبر واهتمامات اللبنانيين، بالرأي الصريح والواضح...

أحدٌ وعشرون عاماً، وtayyar.org إلى آفاقٍ جديدة!