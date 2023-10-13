"أخبارٌ عن عدم وجود غاز".. فياض يوضح!

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توالت الاخبار منذ أمس، عن توقّف شركة “توتال” عملية الحفر في البلوك رقم 9 بعدما تبيّن لها عدم وجود كميات تجارية في مكمن قانا، بيد أنّ وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض أكد في اتصال مع “النهار” أنّ “الجميع يستعجلون الاستنتاجات بشكل كبير، وهي استنتاجات خاطئة”.

وأكد فياض أنّ الشركة أنجزت الحفر إلى العمق المستهدف، على الرغم من وصولهم إليه في وقت أقرب ممّا كان متوقّعاً. وهم يقومون حاليّاً بجمع البيانات على أعماق مختلفة التي تم الوصول إليها لفهم المحتوى بشكل أفضل، بما في ذلك التأكد من وجود المكمن (أو لا) وبيان ما إذا كان من الممكن أن يكون له حجم تجاري (أو لا)”. وقال: “لا يوجد استنتاج بعد، وسيستغرق الأمر أسبوعاً أو أسبوعين للحصول على البيانات المطلوبة”.