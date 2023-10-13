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"قنابل إسرائيل على غزة في أسبوع... تعادل قنابل أميركا على أفغانستان في عام"!

13
OCTOBER
2023
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قال المستشار العسكري في الجيش الهولندي، مارك جارلاسكو، إنّ "إسرائيل أسقطت قنابل في غزة خلال أقل من أسبوع، مثلما أسقطت الولايات المتحدة في أفغانستان خلال عام، في منطقة أصغر بكثير وأكثر كثافة سكانية".

وجارلاسكو الذي عمل كمحقق سابق في جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة في ليبيا، وساعد في تخطيط الضربات الجوية للبنتاغون أثناء الغزو الأميركي للعراق، تحدث في تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، عن عدد القنابل التي استخدمتها "إسرائيل" في قصف غزة خلال أسبوع.

وأكد المستشار العسكري نقلاً عن سجلات عسكرية أميركية أنّ "أكبر عدد من القنابل والذخائر التي أسقطت خلال عام واحد خلال الحرب في أفغانستان بلغ قرابة 7423 قنبلة. أما خلال الحرب بأكملها في ليبيا، أفاد حلف الناتو بإسقاط أكثر من 7600 قنبلة وصاروخ من الطائرات".

لكن سلاح الجو الإسرائيلي، وفق جارلاسكو، اعترف أنه أسقط 6000 قنبلة في غزة حتى الآن"، لافتاً إلى أنّ "هذا رقم ضخم جداً على مدار ستة أيام"، وفقاً لخبراء حرب.

وطرح التقرير تساؤلات حول استخدام "إسرائيل" للفوسفور الأبيض، خلال غارات على ميناء غزة، مشيراً إلى أنّ ذلك يسبب أضراراً جسيمة عند استخدامه ضد المدنيين.

كذلك، أعلنت "هيومن رايتس ووتش"، أنها تحققت من مقاطع فيديو للغارة على ميناء غزة، وأخرى على طول الحدود مع لبنان، وقالت إنها "تؤكد استخدام إسرائيل للفسفور الأبيض في قصفها".

كما يؤدي استخدام الفسفور الأبيض في غزة، وهي إحدى أكثر المناطق اكتظاظاً بالسكان في العالم قياساً إلى مساحة القطعة، إلى تفاقم المخاطر التي يتعرض لها المدنيون.

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