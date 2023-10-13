خطاب عالي السقف لوزراء “الثنائي”: على الحكومة ان تتخذ موقفاً واضحاً لا لبس فيه!

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علمت “الجمهورية”، انّ جلسة الحكومة التي حضرها قائد الجيش العماد جوزف عون الى جانب القادة الأمنيين، وبعد كلمة مقتضبة للرئيس نجيب ميقاتي تخلّلها خطاب عالي السقف لـ”الثنائي الشيعي” على لسان كل من وزير “حزب الله” مصطفى بيرم ووزير حركة “امل” محمد وسام المرتضى، اللذين استبقا اي موقف تمييعي للحكومة حيال ما يجري، بحسب ما اكّدت مصادر حكومية لـ”الجمهورية”، مشيرة الى “انّ وزراء الثنائي اعتبروا انّ الموقف لا يحتمل اللون الرمادي، ويجب على الحكومة ان تتخذ موقفاً واضحاً لا لبس فيه”.

وعلمت “الجمهورية” انّ وزراء “الثنائي” شدّدوا داخل الجلسة على إصدار موقف يشدّد على إدانة حرب الإبادة على غزة وحق الشعب الفلسطيني في المقاومة ورفض المساواة بين الضحية والجلاد، والمطالبة بضرورة وقف هذه الحرب العدوانية على غزة فوراً. وكان واضحاً التوجّه بحصر النقاش بالحرب على غزة وتجنّب الدخول في التطورات على الحدود الجنوبية.

وسأل المرتضى عن موقف وزير الخارجية الذي قال انّه يجب ان يعكس التوجّه العام للحكومة التي كان يجب ان تجتمع وتتخذ قراراً قبل اجتماع القاهرة وليس بعده. وسأل: “لماذا لم يتحفّظ بوحبيب كما فعل نظيراه العراقي والجزائري وغيرهما”. وقال: “لولا الاقتدار والمقاومة في لبنان لكان العدو تمادى وقصف مطار بيروت كما فعل بسوريا، وليس الموقف الحيادي الذي يجنّب لبنان الاعتداءات”. وطالب بموقف صريح وواضح لإدانة الموقف الدولي. ووافقه وزير السياحة الذي أثنى على موقف “الثنائي” الذي قال انّ الدمار والمجازر غير مقبولين.